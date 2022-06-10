اليوم..أصالة تُحيي حفل غنائي بالكويت تحت شعار«كامل العدد»

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703306/اليومأصالة-تحيي-حفل-غنائي-بالكويت-تحت-شعاركامل-العدد

كشفت شركة روتانا عن نفاذ تذاكر حفل الفنانة أصالة، المقرر إقامته اليوم الجمعة، الموافق 10 يونيو بالكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم نفاذ تذاكر حفل أصالة بالكوبت اليوم

حفل أصالة بالكويت

وكان هذا الحفل من المقرر إقامته الشهر الماضي، لكن تم تأجيله بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد روجت الفنانة السورية أصالة نصري لـ ألبومها الجديد المصري والذي تحضر له حاليًا وأوشكت على الانتهاء من تسجيله ووضع اللمسات النهائية له.

ألبوم أصالة الجديد باللهجة المصرية

نشرت الفنانة أصالة تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، قالت من خلالها: “بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ما عملت”.

وأضافت: “عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق .. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه .. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي .. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات .. وقرّبنا نخلص ادعوا لي "

ويشار أن الفنانة أصالة كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تصريحات أصالة في mbc trending

وكانت الفنانة أصالة حلت ضيفة برنامج mbc trending وكشفت من خلاله أنها تنتظر اللحظة التي تصبح فيها جدة بعد زواج ابنتها شام مؤخرا.

وأوضحت أصالة في تصريحاتها التلفزيونية أنها مستعدة لكي تصبح جدة، معلقة: "لما تكبر عيلتي ويكون عندي أحفاد، هذا حلم، أنا بموت على الأولاد الصغار".

وتابعت الفنانة أصالة نصري قائلة: "شام بالنسبة لي مجموعة ستات، وهي الدنيا، وأنها تجيب ولاد يعني الدنيا تكبر"، وفيما يخص طرح ألبوم جديد باللهجة المصرية أشارت إلى أنه سيطرح في شهر يوليو المقبل.

واستكملت الفنانة السورية أصالة عن ألبومها الجديد الذي تقدمه باللهجة المصرية: "كتير حلو، كل شيء بالألبوم هيعجبك وعاملة ألوان كتير فوق ما تتخيلوا، هتحبوه كتير".

ويذكر أن حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة الذي أقيم في مصر مؤخرًا شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مثل رامي صبري وتامر حسني وإليسا وآخرين من النجوم.