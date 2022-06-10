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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703305/هولندا-والدنمارك-تعارضان-منح-أوكرانيا-صفة-مرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي

دوت الخليج

هولندا والدنمارك ضد منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

ووفقا لما نشرته الصحيفة نقلا عن مصادر أن:" هولندا تعارض طلب السلطات الاوكرانية " ومن ناحية أخري قالت الدنمارك بأنها تري أن أوكرانيا لا تتوافق إلى حد كبير مع المعايير التي تتعلق باستقرار المؤسسات والتي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان بالأضافة إلى حماية الأقليات.

ألمانيا تضع شروط للموافقة على منح أوكرانيا صفة مرشح

وبحسب ما نشرته صحيفة "بلومبرج" فأن ألمانيا تقترح منح أوكرانيا صفة مرشح لكن بشروط.

ويذكر انه فى وقت سابق أعتمد نواب البرلمان الأوروبي فى الجلسة العامة فى ستراسبورغ قرار يطالب دول الاتحاد الأوربي بمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وتم الموافقة على هذا القرار من جانب 438 برلمانيا فى حين صوت 65 ضد هذا القرار.

ويشار إلي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت فى وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قام بتقديم بشكل رسمي للأنضمام للاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد أخر صرحت أورسولا فون دير لاين بأن هناك حوالي 20 مليون طن من الحبوب المحاصرة في الموانئ الأوكرانية من قبل القوات الروسية وأشارت أن العقوبات الأوروبية لا تستهدف المواد الغذائية.

ووفق ما نشرته صحيفة "بلومبرج" نقلا عن رئيسة المفوضية الأوربية فقالت أن هناك سلسلة من الأزمات سيواجهها العالم اثر فيروس كورنا والحرب الروسية الأوكرانية.