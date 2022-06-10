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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703303/الشيوخ-يناقش-تعديلات-قانون-الرياضة-الجديدالإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة ٢٠١٧.

دوت الخليج

الشيوخ يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديد..الإثنين

يذكر ان لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، انتهت من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية. تضمن مشروع القانون اقتراح تعديل 22 مادة، إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.

دوت الخليج

الشيوخ يستكمل مناقشة خطة التنمية للعام المالي الجديد..الأسبوع المقبل

تجدر الإشارة إلى ان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تشهد إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء منها، تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا ، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء، وتقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي ، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.