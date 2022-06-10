انت الان تتابع تفاصيل خبر برلمانيون فى الذكرى الـ 8 لتنصيب الرئيس السيسي: إعاد الوطن لمسار الإصلاح والبناء والتنمية وما تم فى ثماني سنوات يحتاج لـ 80 سنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703269/برلمانيون-فى-الذكرى-الـ-8-لتنصيب-الرئيس-السيسي-إعاد-الوطن-لمسار-الإصلاح-والبناء-والتنمية-وما-تم-فى-ثماني-سنوات-يحتاج-لـ-80--سنة

حقق “الرئيس عبدالفتاح السيسي”، خلال فترة حكمه للدولة المصرية العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وكان قد تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في “ الثامن من يونيو 2014”، وسعت مصر منذ بداية حكمة إعادة للوطن لمسار الإصلاح والبناء، حيث تميزت فترة حكم الرئيس بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، حيث يواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، وأحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الـ8 سنوات الماضية، من أبرزها البنية الأساسية وتشمل منظومة الطرق في مصر والتي تطورت بشكل ملحوظ، بجانب قطاع الكهرباء والذي شهد أيضًا نقلة غير مسبوقة".

دوت الخليج

النائبة مي رشدي: الرئيس السيسي مكن البلاد من النهوض اقتصادياً وصحياً وسياسياً خلال 8 سنوات

حيث قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الـ 8 أعوام الماضية مكنت البلاد من النهوض اقتصادياً وصحياً وسياسياً، بالإضافة إلي اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى استهدفت النهوض بالمجتمع.

وأضافت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى، و النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى ، كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسئولين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات، لا سيما فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية الكثير من المكتسبات أهما، زيادة نسبة تمثيلها في المجالس النيابية بنسبة تزيد على 25%، بجانب زيادة الحقائب الوزارية لها في الحكومة، فضلا عن تولي مناصب كانت محرومة من توليها مثل منصب قاضية تعتلي منصة القضاء ومنصب محافظ.

الدكتور طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي خلال الـ 8 سنوات الماضية سابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع وضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، حيث تمكن من إعادة مصر لدورها الطبيعي على المستوى العالمي والأفريقي والعربي، وجعلها بمقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات.

وأضاف عبدالقوي، خلال بيان له اليوم، أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الـ8 سنوات الماضية، من أبرزها البنية الأساسية وتشمل منظومة الطرق في مصر والتي تطورت بشكل ملحوظ، بجانب قطاع الكهرباء والذي شهد أيضًا نقلة غير مسبوقة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي دائما يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم خطط التنمية ويخدم الأجيال القادمة و يرفع شعار بناء الإنسان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، و يحقق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

ولفت الدكتور طلعت عبد القوي، إلي أن الدولة المصرية اتجهت خلال خلال السنوات الماضية إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتصنيع وتوطين الصناعة المحلية، والاعتماد على القطاع الخاص والحكومي والتعاوني لزيادة النمو الاقتصادي.

النائب علاء مصطفي: الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال الـ 8 سنوات الماضية

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد مرور 8 أعوام علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت الدولة المصرية طفرة كبيرة في جميع المجالات.

وأضاف مصطفي، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بدأ في عملية إصلاح على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة مرة أخرى وبث الثقة في نفوس الشعب؛ ليضع مصر بعدها على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الرئيس السيسي وضع أسس بناء مصر الحديثة، وحقق نهضة غير مسبوقة شملت كافة المجالات انعكست إيجابيًا على تطور إيجابي في ترتيب مصر الدولي في الكثير من المؤشرات العالمية المهمة، واكتسبت مصر ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن الدولة خلال السنوات الماضية أطلقت العديد من المبادرات والتى عادت بالنفع لصالح المواطن المصري، أبرزها مبادرة حياة كريمة، التأمين الصحي الشامل، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي ، تحت شعار 100 مليون صحة.

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي استلم مصر«خرابة» وما تم فى 8 سنوات يحتاج لـ 80 سنة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق تطلعات المصريين وأمانيهم فى توليه منصب رئاسة الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقة على مدار 8 سنوات من الانجازات التي شهدت طفرة تنموية شاملة كافة القطاعات والمستويات، مستشهدة بكلمته ” ان الارداة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخري.

وقالت الشوباشي خلال لقائها فى برنامج طعم البيوت، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن الرئيس السيسي نجح فى اعادة مكانة مصر ومكانتها فى المنطقة العربية والعالم، مشيدة باطلاقه للمشروع القومي حياة كريمة، الذي يستهدف تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري فى الريف، مضيفة “ما تم انجازه وتحقيقه على مدار 8 سنوات يحتاج لـ 80 سنة والسيسي استلم مصر خرابه، زي البيت من غير سقف وحيطان”.

وتابعت النائبة فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الصناعة اهتمام بالغ مضيفة” لو مفيش صناعة مفيش بلد”، مشيرة إلى ما تم تحقيقة فى المجال الزراعي من خلال زيادة البقعة الزراعية وانشاء مشروعات قومية زراعية، ساعدت الدولة فى التصدي للتبعات الاقتصادية للأزمات العالمية بداية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أو اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم.

وطالبت الشوباشي، المواطنين بضرورة مساعدة الدولة فى ايقاف زيادة التعداد السكاني العشوائي والفوضوي، الذي أصبح يلتهم ثمار التنمية، والخدمات التي تعود على المواطن بالنفع.

عمرو هندي: مصر عادت لأحضان القارة الأفريقية في 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أنه يقود نهضة مصر الحديثة داخليًا وخارجيًا وذلك في ظل حرص الرئيس ، على إيلاء القضايا الوطنية وترسيخ قيم المواطنة أهمية كبرى ضمن اهتماماته بإعادة صياغة قيم التسامح، وإحياء العمل الوطني المشترك بين عنصري الأمة دون تمييز.

وأشار هندي، في بيان له أنه منذ تولي الرئيس السيسي للحكم أصبحت القارة الأفريقية على قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر التي لم تكتفي بالكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، بل عملت على إدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ، خاصة وأن أفريقيا تمثل فرصة عظيمة للصادرات المصرية. وأضاف هندي، أن الجولات الإفريقية التي قام بها الرئيس السيسي إلى معظم دول القارة السمراء أعادت أجواء الريادة المصرية للقارة الأفريقية، كما أعادت روح التقدير الشعبي والرسمي المتبادل الذي عاشته مصر مع أشقائها في إفريقيا في ستينيات القرن الماضي.

واختتم هندي، بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا في ظل حكم الرئيس السيسي والذي وضع القارة الأفريقية على رأس أولوياته وأنها من أحد دوائر الأمن القومي المصري.

النائب أحمد فتحي: الرئيس السيسي حرص خلال الـ 8 سنوات الماضية على اقتحام القضايا الشائكة

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص خلال الـ8سنوات الماضية على حل المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل عاجل وحاسم.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي ساهم من خلال العديدة من المبادرات التي أطلقها خلال الأعوام الماضية علي التخفيف من ألام المواطنين ودعمهم، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" و100 مليون صحة، والقضاء علي فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، جميعها ساهمت في دعم المواطنين وخففت عن آلامهم ودعمتهم اجتماعيًا.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية نجحت في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم التحديات التي واجهتها، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسي من خلال دعوة الرئيس لحوار وطني يضم جميع أطياف المجتمع.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن القيادة السياسية بذلت جهود كبيرة ايضا لاستعادتة مصر مكانتها دوليا، و وعربيا وأفريقيا، بالإضافة إلي استعادة مصر مكانتها ريادتها في المنطقة.

شحاته أبو زيد: خلال 8 سنوات توجيهات الرئيس السيسي ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات ال8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية.

وأشار أبو زيد، إلى ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن قطاع التجارة الخارجية حظى بأهتمام كبير أيضًا من القيادة المصرية؛ حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

واختتم أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، كما أن دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة عامل رئيسى فى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار فى السوق المصري.

اللواء طارق نصير :نجني ثمار 8 سنوات من الإنجازات

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 8 سنوات على تولية حكم البلاد .

قال اللواء طارق نصير منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو حريص في الحفاظ على الامن القومي المصري رغم كل التحديات و المؤمرات التي واجهت الدولة المصرية إبان حكم جماعه الاخوان المسلمين الإرهابية حيث سعت هذة الجماعه بالتعاون مع اعوانها في الداخل والخارج على إسقاط مصر ولكن وقوف الشعب المصري خلف قواتة المسلحة الباسلة وشرطتة المدنية الوطنية ضد مخططات التقسيم والتخريب التي تعمل عليها القوى المتربصةبأمن واستقرار الوطن بعد نجاحها في تفكيك واضعاف دولة عربية كبيرة

وأضاف نصير ان القيادة السياسية تعي مفهوم الأمن القومي المصري وذلك طبقا لتطوير الاحتياجات والتهديدات ليشمل المفهوم الاقتصادي الذي ينعكس تأثيرة على كل آفاق المجتمع بما فيهاالنواحي العسكرية والمفهوم الاجتماعي الذي يتصل بالعدل والمساواة والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى السياسي و الدبلوماسي الذي يرتبط بالتفاعل الايجابي مع القوى والدول الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تهدف جميعها إلي استقرار ورفاهية المجتمع وهكذا أصبح للأمن مفهوم أشمل من النواحي العسكرية ومع تطور التهديدات باشكالها المختلفة أصبح الأمن هو السياج الذي يحمي الوطن ضد التهديدات الخارجية والداخلية ويحقق لشعبها حياة افضل

وأكد وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ان القيادة السياسية استطاعت تحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والأسلامية والإفريقية والدولية واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر ومن اهمها تحقيق اهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية

وأضاف أن مصر جنت ثمار سياستها الخارجية بقيادة الرئيس السيسي بعودة علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول العالم الكبرى وانعكس ذلك بدعم مصر ومساندة مشروعها الوطني سياسيا واقتصاديآ وعسكريا