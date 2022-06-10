"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:30 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 15 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور
2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور
3. عجوة – الجدية - رشيد
مديرية أوقاف الأقصر
4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة
مديرية أوقاف الفيوم
5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس
مديرية أوقاف الشرقية
6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق
7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. الطلمبات – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب
10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسيوط
1. التوحيد- المختون - ديروط
مديرية أوقاف بنى سويف
2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي
مديرية أوقاف الشرقية
3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. الخير – خورشيد
مديرية أوقاف الإسماعيلية
5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.
من ناحية أخرى كلفت وزارة الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي ينقلها التليفزيون المصري.