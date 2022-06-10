الأرصاد تكشف عن الحرارة المتوقعة لـ صيف 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد موجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث بدأت يوم الأربعاء الماضى وستستمر حتى غد السبت، وستبلغ ذروتها غدا، وسيكون متوسط درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 41 درجة.





وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات". وتابعت: الأجواء إلى السبت ستكون شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا وستنكسر يوم الأحد القادم، حيث سنتأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا. وأشارت إلى أن البلاد ستشهد استقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ولكن من الوارد حدوث ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة وبخاصة أننا مقبلون على فصل الصيف، موضحة أن صيف 2022 سيكون أشبه بنظيره فى العام الماضى.

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