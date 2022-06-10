قطع الكهرباء عن 9 مناطق بكفر الشيخ اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمركز سيدى سالم، لأعمال الصيانة فى لوحة توزيع سيدى سالم من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الـ11 قبل الظهر، على أن يكون الفصل بالتناوب بين المغذيات.





وأوضحت الشركة - فى بيان لها اليوم - أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن "مغذيات خروج 2 و3 و4 و5 و6 و8 و10، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه كحلو". كما ستتأثر بعمليات الفصل 9 مناطق وقرى منطقة مركز الشرطة، منطقة مجلس المدينة، منطقة المحكمة، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه أبو كحيلو، قرية نايف، قرية العبايدة، وشارع 23 يوليو، وشارع السادات، ومنطقة التفتيش.

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