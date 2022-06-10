عاجل- وفاة عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة السابق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمى الخاص بالمهندس عمرو نصار على موقع "فيسبوك" اليوم.

وتولى عمرو نصار منصب وزير الصناعة والتجارة خلال 2018/2019، كما شغل نائبا لرئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشارى لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصرى، الذى يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية فى قطاع المنتجات الهندسية.

ويحمل نصار درجتان جامعيتان فى الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات فى التسويق والإدارة، لدعم لمسيرته المهنية.

عمل مستشار تطوير الأعمال فى كلا من شركة Sony (Professional broadcast)، "General Electric "اكسون موبيل، آى آى آر المملكة المتحدة ودبى؛ عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرى «الأميك» خلال الفترة من 2008 حتى 2012