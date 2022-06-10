مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية: مكانة مصر فى عهد السيسى عالمية

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندى مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، مكانة مصر المتميزة فى العالم خصوصا وهى تدخل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكان آخر مميز وهى كبيرة فى أعين العالم بما لديها من مبادرات وأفكار عظيمة لإفريقيا وكل العالم.





وأشادت السفيرة سها، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقائها مع المشاركين بمنحة ناصر الدولية للقيادة التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة - بمبادرات إلرئيس السيسى التى يقدرها العالم كله، مبينة أنها لمست ذلك من خلال القمم الأفريقية حيث يتمتع الرئيس السيسى برؤية وآراء ثاقبة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة لمصر وأفريقيا والعالم العربى.

وقالت السفيرة سها إن مصر باتت الآن مسموعة وفى مكانة متقدمة ويتم أخذ رأيها فى كل القضايا، معربة عن سعادتها بالمستوى الفكرى الذى طرحه شباب مصر والمشاركين فى منحة ناصر الدولية، مؤكدة استعداد الخارجية المصرية لتنظيم أى لقاءات مماثلة.

وأضافت مساعد وزير الخارجية أنها أوضحت لنحو 150 شابا وفتاة من 70 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية يشاركون فى فاعليات منحة ناصر الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا وعلاقاتها مع إفريقيا فى إطار المنظمات الأفريقية وعلى رؤى مصر بشأن التعاون الدولى ومبادرة جنوب جنوب وما يتعلق بحركة عدم الانحياز ودور وكالة الشراكة من أجل التنمية لدعم إفريقيا التابعة للخارجية المصرية وتعاون مصر مع كل دول القارة الأفريقية فى كل المجالات.

وأشارت إلى أن اللقاء مع شباب منحة ناصر يؤكد أهمية تلك اللقاءات الدولية للتقريب بين الشباب من كل دول العالم لتحقيق السلام والمحبة وفق رؤية جامعة، معربة عن سعادتها بما طرحه الشباب من تساؤلات تعكس متابعتهم لكل القضايا وخاصة ما يهم مصر.

وأكدت أهمية هذه اللقاءات الدولية ودورها فى عرض كل وجهات النظر والتقريب بينها والاستماع للأخر وتجنب أى خلاف، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين شباب العالم وعلاقات صداقة يمكن استثمارها بعيدا عن أى صراع لأن التفاوض والحوار أهم من الصراع وهو ما يؤدى لمستقبل أفضل.

كما أعربت السفيرة سها جندى مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية عن سعادتها للمستوى الفكرى الذى طرحه شباب مصر والمشاركين فى المنحة، مؤكدة استعداد الخارجية المصرية لعقد أى لقاء لتوضيح رؤى مصر، مقدمة الشكر لوزارة الشباب لحرصها على تنظيم فاعليات منحة ناصر الدولية للقيادة فى نسختها الثالثة.