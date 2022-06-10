جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية،الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تنفيذ مبادرة كنوز الأرض الحمراء بمحافظة البحر الأحمر، والتى تعد أحد مبادرات "نحو الجمهورية الجديدة"، ويتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع طن مخلفات بلاستيكية ضمن مبادرة كنوز الأرض الحمراء بالبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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