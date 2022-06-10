نيفين جامع ناعية عمرو نصار: أسهم بخبرات كبيرة فى خدمة الصناعة المصرية

جدة - نرمين السيد - نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق والذى انتقل إلى جوار ربه مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء.





وقالت نيفين جامع فى بيان اليوم الجمعة، إن الفقيد كانت له إسهامات عديدة فى مختلف المناصب التى تقلدها، كما أسهم بخبراته الكبيرة فى خدمة الصناعة المصرية. وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان. جدير بالذكر انه سيتم تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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