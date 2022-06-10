انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الأداء الهزيل أمام إثيوبيا.. بعثة المنتخب تعود اليوم إلى القاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703304/بعد-الأداء-الهزيل-أمام-إثيوبيا-بعثة-المنتخب-تعود-اليوم-إلى-القاهرة

تعود اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو، بعثة المنتخب الوطني، من مالاوي بعد خوض لقاء إثيوبيا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك على متن طائرة خاصة.

دوت الخليج

وقدم المنتخب المصري أداءًا هزيلًا ومتواضعًا أمام منتخب أثيوبيا، وتعرض للهزيمة بثنائية في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات.

مباراة مصر وكوريا

وسيبدأ الفراعنة تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، تحصيراتهم للمباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي تُقام يوم 14 يونيو الجاري.

الاتحاد الكوري يعلن نفاذ التذاكر

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم، نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع إلى 70 ألف مشجع تقريبا.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم :" لقد حان الوقت نفدت تذاكر مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية شكرا للجماهير على الدعم".