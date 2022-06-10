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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703302/الشيوخ-يستكمل-مناقشة-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديدالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.

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الشيوخ يستكمل مناقشة خطة التنمية للعام المالي الجديد..الأسبوع المقبل

كما تشهد الجلسة أيضا، الأحد المقبل، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء منها، تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا ، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء، وتقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي ، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

مناقشات خطة التنمية للعام المالي الجديد

وتضم أيضا تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن :تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦ لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعيلدى الممولين ، وأيضا صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهليرقم 149 لسنة ٢٠١٩، إضافة إلى تقرير لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط . بشان تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط ،وتقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني ، و النائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وانشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظةمرسي مطروح .