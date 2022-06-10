الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدا اليوم بالمحافظات (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا ، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة المسجد وعنوانه النور – عزبة الطناني البرنوجي - دمنهور على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور عجوة – الجدية - رشيد مديرية أوقاف الأقصر المسجد وعنوانه الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة مديرية أوقاف الفيوم المسجد وعنوانه الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس مديرية أوقاف الشرقية المسجد وعنوانه الأربعين – بنى عامر - الزقازيق أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس مديرية أوقاف الإسماعيلية المسجد وعنوانه الطلمبات – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف كفر الشيخ المسجد وعنوانه عبد الدايم الجديد( الكبير) – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب الطرفاية - الحامول ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف أسيوط المسجد وعنوانه التوحيد- المختون - ديروط مديرية أوقاف بنى سويف المسجد وعنوانه زينب أدهم – الميمون - الواسطي مديرية أوقاف الشرقية المسجد وعنوانه فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق مديرية أوقاف الإسكندرية المسجد وعنوانه الخير – خورشيد مديرية أوقاف الإسماعيلية المسجد وعنوانه عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق

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