تأكيد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت فى قضية سد النهضة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت فى قضية «سد النهضة» بالحفاظ على أمنها المائي، والحقوق التاريخية المكتسبة فى مياه النيل من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يصون حق الأجيال الحالية والمقبلة فى مياه النيل المصدر الأساسى للمياه لمصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ليبراتا مولا، وزيرة خارجية تنزانيا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وبمشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مشيدا بقوة الدفع التى تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك بمختلف المجالات، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية «سامية حسن».

ونوهت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية التنزانية نقلت رسالة خطية للرئيس السيسى من رئيسة تنزانيا، تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة للموقف التنفيذى ومستجدات التعاون المشترك مع مصر بشأن إنشاء سد «جوليوس نيريرى» لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء ينقل تهنئة وتحيات الرئيس إلى نظيره الصومالى شيخ محمود يشيد بالدور المصرى التاريخى فى مساندة بلاده"، ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس الصومالى استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجـمـهـوريـة فـى مـراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي، فى بداية اللقاء، تهنئة وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الرئيس شيخ محمود.

ونقلت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلـى أن هـنـاك تـوجـيـهـات مـن الـرئـيـس السيسى بـتـقـديم مختلف صـور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، فى كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، وأن مصر سوف تستمر على نهجها فى مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه فى التنمية والاستقرار والأمن.

ونوهت الصحيفة إلى أن الـرئـيـس الصومالى أعرب عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسى، كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دوما على دعم الصومال فى كل المجالات وعلى جميع الأصعدة بـالـدور المـصـرى الـتـاريـخـى فـى مـسـانـدة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960، وأكد الحاجة إلى الدعم المصرى للصومال فى كل المجالات التنموية، وكذا فى مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء اختتم لقاءه مع الرئيس الصومالى بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الصومالى لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التى تهم الشأن الصومالى والعربي.

وعن مشاركة مصر فى مؤتمر «مستقبل التشغيل» بالمغرب، أوردت صحيفة (الأخبار) أن نيفين جـامـع، وزيرة الـتـجـارة والـصـنـاعـة والـرئـيـس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضت الـتـجـربـة المـصـريـة فى النهوض بقطاع المشروعات خلال مشاركتها فى المؤتمر الإقليمى «مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعـمـال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال أفريقيا»، الذى نظمته وزارة الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والتشغيل والـكـفـاءات بالمملكة المغربية بالتعاون مع مجموعة البنك الأفريقى للتنمية.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزيرة التجارة أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية وهو الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة فى نمو هذا الـقـطـاع وانعكس على تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبى احتياجات الشباب وتطلعاتهم لتشجيعهم على الدخول فى مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تسهم بفاعلية فى التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحـوافـز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التى من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مـشـروعـاتـهـم بمـا يـتـنـاسـب مع احـتـيـاجـات الأسـواق المحلية والعالمية.

أضافت الصحيفة أن الوزيرة أشارت إلى أن قانون تنمية المشـروعـات الـذى صدر خلال عام ۲۰۲۰ جـاء ليمثل نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة حيث ساهم فى تيسير الإجـراءات الضرورية لإقامتها كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الـشـبـاب عـلـى الإقـبـال عـلـى المشـروعـات الابـتـكـاريـة وريادة الأعـمـال ومـخـتـلـف الـقـطـاعـات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأبرزت صحيفة الجمهورية تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، عمق علاقات التعاون التى تجمع مصر وتنزانيا فى شتى المجالات، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير شكرى رحب - فى بداية المؤتمر - بنظيرته التنزانية خلال زيارتها الحالية إلى مصر حاملة رسالة من رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على وجود الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين والعمل فى إطار الاتحاد الإفريقى لتعزيز العمل الإفريقى المشترك.

ونقلت الصحيفة عن شكرى قوله إن الوزيرة شرفت باستقبال الرئيس السيسى لها حيث تم التأكيد على حرص مصر على توطيد الروابط وضرورة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية ـ التنزانية بدار السلام، وأن المباحثات مع الوزيرة التنزانية تناولت العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بجانب تبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمشروعات التى تم التوافق عليها وضرورة تفعيلها وتذليل أى عقبات.

ونوهت الصحيفة إلى تأكيد وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا، أنها أجرت مباحثات مثمرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتحت عنوان "قراران جمهوریان"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى - السويدى بشأن النقل الحضرى وأتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية الموقع بتاريخى ٢۰۲۱/۸/۳۰ و۲۰۲۱/۹/۱٥، كما أصدر القرار الجمهورى رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٢، بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۲ لسنة ٢٠١٠، المتعلق بانشاء جامعة العلمين الخاصة.