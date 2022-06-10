قطع المياه 6 ساعات اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.





وسيتم انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية)، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباح غد السبت. وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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