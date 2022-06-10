جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى اعتبارا من يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٢م.





وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن ٤ سنوات حتى سن ٥ سنوات و١١ شهراً و٢٩ يوما، وبالنسبة للصف الأول الابتدائى تقرر أن يكون الحد الأدنى ٦ سنوات حتى سن ٩ سنوات. ويراعى الدقة فى التسجيل حيث أن التسجيل مسئولية ولى الأمر كمان انه يتم متابعة النتيجة وتقديم ملف الطفل خلال ١٥ يوما من ظهور نتيجة التنسيق وإلا سيعتبر عدم استفاد الملف بمثابة اعتذار من ولى الأمر. وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن طلاب kg1 بمعهد سيتم نقلهم دون الحاجة للتقديم بkg2 وتلاميذ kg2 يتم دخولهم للصف الأول الابتدائى دون الحاجة للتنسيق حال التواجد بذات المعهد مع الحضور للمعهد للتأكيد بعدم ترك المعهد لأى سبب كان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط وإجراءات القبول بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.