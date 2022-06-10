الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وطريقة سداد المخالفات بسهولة

بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن طرح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، فوجدنا أن هناك تهافت ملحوظ للبحث عن هذه الطريقة داخل مجالات البحث، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد الذي كان يتم بذله بصورة مزعجه عندما يتم الذهاب إلى مقر إدارة المرور للتعرف على تلك البيانات البسيطة، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يمكن لأي متقدم أن يتعرف على البيانات الخاصة بكل مخالفة مرورية قد ارتكبها بصورة إلكترونية بسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار قائمة خدمات نيابات المرور الظاهرة أمامه مباشرة بالصفحة.

ثم يقوم المتقدم باختيار أيقونة الاستعلامات.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

ثم يتم الاختيار بن نوعي اللوحة حروف وأرقام او ارقام فقط.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة، فهي عبارة عن تسجيل رقم اللوحة المعدنية بصورة صحيحة.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة الاستعلام.

وبعدها سيظهر أمامه مجموع المخالفات التي ارتكبها المتقدم، بالإضافة إلى الغرامة المالية المتأخرة في السداد.

كيفية سداد غرامات مخالفات المرور

تتم عملية السداد بصورة إلكترونية، وذلك من خلال إدخال الاسم الرباعي للمتقدم، و إضافة عنوانه، ومن ثم اختيار إدارة المرور التابع إليها، وبعدها يكتب رقم لوحة السيارة.

فسيتمكن المتقدم من سداد الغرامة المرورية بصورة إلكترونية بأكثر من شكل، فمن الممكن عن طريق بطاقة الائتمان، أو عن طريق خدمة فوري.

ومن الممكن أن يتم سداد قيمة الغرامات المرورية وذلك عند استلام المخالفة.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة. فوجدنا أن المتقدم سيتمكن من معرفة المخالفة المرورية الخاصة به مع إمكانية سدادها بصورة إلكترونية. وذلك سيتم في غضون دقائق بسيطة، وهذا ما تحرص عليه الحكومة المصرية. وهو منع الازدحام عند إدارات المرور الذي كان يتم من قبل. فكل ما علينا اتباع الخطوات التي قمنا بذكرها في السابق.