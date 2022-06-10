نصائح للتعامل مع موجة الحر الشديدة ومنع الإصابة بالأمراض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إنه من الأفضل بقاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب البشرة الحساسة والأطفال الصغار فى المنزل أثناء النهار.

وأوضح، أنه يجب عند الخروج تجنب شمس الشظهريرة من 11 إلى 2 وعند الضرورة يجب حماية الرأس بأى وسيلة مثل كاب أو استخدام شمسية يد أو أى وسيلة أخرى.

وأككد أنه يجب ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة.