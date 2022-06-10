جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إنه من الأفضل بقاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب البشرة الحساسة والأطفال الصغار فى المنزل أثناء النهار.
وأوضح، أنه يجب عند الخروج تجنب شمس الشظهريرة من 11 إلى 2 وعند الضرورة يجب حماية الرأس بأى وسيلة مثل كاب أو استخدام شمسية يد أو أى وسيلة أخرى.
وأككد أنه يجب ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح للتعامل مع موجة الحر الشديدة ومنع الإصابة بالأمراض (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.