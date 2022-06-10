مبادرة مصرية بمنظمة التجارة العالمية فى جنيف لبحث أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر تقدمت أمس ٩ يونيو الجارى بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائى فى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا، والذى من المنتظر مناقشته ضمن أعمال المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بمقر المنظمة فى جنيف خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٢.





وقالت إن ذلك يأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد المصرى بشكل خاص والدول النامية بشكل عام، بما فى ذلك فى إطار المحافل الدولية ذات الصلة.

وقد صرّح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، بأن الوفد المصرى تقدم بمشروع القرار نيابة عن المجموعات العربية والأفريقية والدول الأقل نموًا لدى المنظمة، وذلك بعد جولات من المشاورات المكثفة مع مختلف الدول الأعضاء لحشد التأييد اللازم لرعاية مشروع القرار. وأشاد المندوب الدائم فى هذا الصدد بالجهد الذى بذله الوزير مفوض تجارى د. أحمد مغاورى دياب رئيس المكتب التجارى وأعضاء البعثة المعنيين بملف منظمة التجارة العالمية فى إعداد مشروع القرار وبناء زخم من التأييد فيما بين المجموعات الجغرافية الثلاثة.

وأكد المندوب الدائم أن هذا التحرك يأتى فى إطار جهود التعامل مع أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، مثل مصر، بهدف توفير حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال فى تلك الدول بما يتوافق مع قواعد المنظمة ذات الصلة، فضلاً عن توعية الرأى العام العالمى بحجم الأضرار الشديدة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية فى هذا الشأن، لا سيما مع الارتفاع القياسى فى أسعار الغذاء والطاقة.

أضاف جمال الدين أن أزمة الغذاء العالمية تعتبر جزءًا من الأزمة الكبرى التى يواجهها الاقتصاد العالمى منذ جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تباطؤ فى النمو الاقتصادى والإنتاج والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع المديونية، والتى تتطلب تعزيز التضامن الدولى من خلال المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لمنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا المرونات المطلوبة التى تسمح لهم بالتعامل مع أى ظروف استثنائية تؤثر على أمنهم الغذائي.