حياة كريمة فى دمياط.. الكشف على 1345 مواطنا خلال قافلة طبية

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، إن ذلك يأتى فى إطار جهود المديرية لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، لافتا إلى إنه تم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1345مواطن، حيث تم تحويل 27حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 حالات أخرى فضلا عن إجراء 653 تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ36 حالة والسونار لـ19حالة.
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