الأزهر يحذر من التطبيع للشذوذ الجنسى عبر المحتويات الموجهة للأطفال

جدة - نرمين السيد - وكتب الأزهر الفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: لا يخفى خطر المواد الإعلامية الترفيهية التى تسعى لتطبيع جريمة الشذوذ الجنسى اللاأخلاقية فى المجتمعات المسلمة والمتمسكة بقيم الفطرة النقية، من خلال خطط شيطانية ممنهجة، تهدف إلى هدم منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها.

وشدد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على تأكيده أن الشذوذ الجنسى فاحشة مُنكرة، وجريمة مخالِفة للفطرة الإنسانية، وهادِمة للقيم الأخلاقية، وسلوك عدواني، يعتدى به فاعلُه على حقِّ الإنسانية فى حفظ جِنسها البشري، وميولها الطبيعية بين نوعيها، وعلى حقِّ النشء فى التربية السَّوية بين آباء وأمهات.

وتابع الأزهر للفتوى: ثم إنه سقوط فى وحل الشهوات الهابطة التى حرمتها وحذّرت من ممارستها الشرائعُ الإلهية، والأعرافُ المستقيمة، والفطرةُ الإنسانية السوية، لما يؤدى إليه هذا السلوك الهمجى اللاإنسانى من سحق لكل معانى الفضيلة والكرامة، واستجابة لغرائزَ وشهوات شاذّة دون قيدٍ، أو ضابط، أو وازعٍ من ضمير.

وواصل الأزهر للفتوى: يشير المركز إلى أن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسى على العالم الإسلامى بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التلاعب بالألفاظ، والتنكّرِ للدين والفطرة والقيم الإنسانية، والعودةِ إلى عهود التسلط الفكرى فى أزمنة الاستعمارِ وفرضِ الوصاية على الشعوب والأمم، مُشدّدًا على ضرورة احترام ثقافات الدول والمجتمعات، وأهمية تمسك المُجتمعات الإسلامية والعربية بهويتها، وقِيَمِها، وتعاليم دينها الحنيف.