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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703300/تمنيت-الزواج-من-عاطف-الطيب-وعادل-إمام-توأم-روحي-تصريحات-لبلبة-في-أسرار-النجوم

حلت الفنانة لبلبة ضيفة حلقة اليوم من برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، المذاع عبر نجوم إف إم، وصرحت العديد من التصريحات لأول مرة، لذا دوت الخليج يرصد لكم أبرزها وذلك خلال السطور القادمة.

تصريحات لبلبة في أسرار النجوم

- لا أحب أن أشارك في أي عمل خاليه من الرسائل حتى الكوميديا التي كنت أقدمها في الأفلام يكون لها رسالة

- شاركت في مسلسل دايمًا عامر لأنه يتحدث عن موضوع هام وهو التعليم لأنه خطير ولأن أولادنا هم مستقبلنا ومستقبل الوطن

- ومس زهرة حازمة لأن فيه مسئولية أولاد وكنا تقريبًا عايشين في الكرفانات

- وكنا نصور في مدرسة حقيقي دولية بها أكثر من 300 طفل

- حياة الطلبة الخاصة تؤثر عليهم ولا بد أن يربى الطالب وسط الأسرة

- ومشكلة الطلاق أصبحت كثيرة جدًا في مجتمعنا وتؤثر على نفسية الطفل لأنه يفهم كل شيء

- الأب والأم عند الانفصال لا يفكران في الأولاد ولكن يفكران في أنفسهما والعند بينهما فقط

- لانفصال عندما يكون الطفل في أربع سنوات يختلف عندما يتقدم في السن ومسلسل دايمًا عامر عرض هذا

- الأعمال التي قدمتها مع الفنان عادل إمام، مختلفة تمامًا عما أقدمه الآن

- لأن العمل يكون كاملًا قبل بدء التصوير ولو تأخر التصوير يكون حتى 4 رمضان

- وفي دايما عامر التصوير امتد إلى 29 رمضان

- فيروز انشغلت ببيتها وزوجها وأولادها، أما أنا فالفن كل حياتي

- عندما سألتني والدتي عن إكمال مشواري في الفن أجابتها بنعم

- عاطف الطيب مؤمن بفني وموهبتي وكنت أتمنى الارتباط به لو فكرت في الارتباط

- وفاة عاطف الطيب كانت صدمة كبيرة بالنسبة ليا

- عادل إمام عشرة طويلة وحلوة ولم أفتكر مشهد زعلني أبدًا فيه ونتعاون معًا ويفرح لنجاحي وقبل التعاون نتناقش معا ويناديني بنونا

- عادل إمام طلبني أول مرة في صاحب السعادة، للتلفزيون، وهو من أقنعني قالي: هاتشتغلي معايا تلفزيون

- قلتله: إزاي معرفش، قالي: هاتبقي معايا ومتخافيش وهو من شجعني على الدراما

- أول يوم تصوير عملنا المشهد بعدما انتهى وجدت كل البنات يجروا على المونتير يتفرجوا وجريت أنا كمان أشاهد وهو كان يجلس في مكانه ونادى علي وقالي تعالي وسألني انتي شوفتيني وأنا قايم اتفرج على نفسي قلتله لا رد وقال الفنان لا يرض أبدا عن نفسه متعصلجيش نفسك

- أحمد زكي عند العرض الخاص لأفلامه كان يجلس في آخر صف وأقول له ليه يقول: "علشان أهرب لو الدور ماعجبش الجمهور".

- قلت لمخرج فيلم “احترس من الخط” سمير سيف، أن كلمة "البتاع" ارددها كثيرًا في الفيلم فكيف أوظفها فقال لي "احدفيها في أي مكان"

- لم أكن النجمة المرشحة لدوري في فيلم “عريس من جهة أمنية” كانت الفنانة عبلة كامل

- أتمنى العمل مع عبلة كامل لأنها ملكة الأداء البسيط وتدخل القلب وتحبها وهي تبكي وهي تضحك

- كنت بقالي 18 سنة لم أمثل مع عادل إمام لأنه غير أدواره فقابلني وقالي انتي تخنتي ولا إيه يا نونا قلتله اه رمضان وبناكل، قالي طب خسي علشان هانشتغل مع بعض وخسيت