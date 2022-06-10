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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703297/مدحت-العدل-يشيد-بـ-محمد-رمضان-فنان-ابن-أصول-غنى-في-فرح-بنتي-بدون-مقابل

أشاد المنتج مدحت العدل بالفنان محمد رمضان بعد حضوره فرح ابنته أيه وغنائه به بدون مقابل حتى جاء بدون حراسة حوله، مؤكدا أنه فنان ابن أصول وذو سمعة طيبة.

دوت الخليج يرصد في ذلك رسالة مدحت العدل للفنان محمد رمضان

وكتب مدحت العدل على حسابه الرسمي بموقع تواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “شرُفت بالفنان الجدع إبن البلد النجم محمد رمضان، الذي دعوته لفرح ابنتي آية فجاء وغني وأبدع وأسعدها وأسعدنا جميعاً وطبعاً بلا مقابل وإنما هدية منه لي وللعروسين كما يليق بفنان إبن أصول حقاً”.

وتابع: “وعندما إنتهي من الغناء أخذه الحرس الخاص بالعرس - وليس بمحمد رمضان - الذي جاء للفرح مع سائقه فقط ..فجريت ورائه لكي يجلس معنا كواحد من الأسرة .كان الإصرار علي العودة ليجلس معززاً مكرماً ..كل الشكر للفنان الكبير ..مكانته ليست من فراغ”.

مدحت العدل يوجه رسالة لابنته ايه بعد زواجها

وكان قد وجه مدحت العدل رسالة لابنته ايه بعد يوم من زفافها، كتب فيها: “تروح وتيجي قصاد عنيا..أحس ان الحياة بهية والدنيا عندي معناها هي..وآية آية في كل حاجة”، مرفقا عدد من الصور التي تجمعهما من حفل الزفاة ظهر تارة يحتضنها وتارة أخرى يقبل يديها.

وكان حفل زفاف ابنته في يوم 16 من شهر مايو في أحد الفنادق، بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهيى الإعلام، أبرزهم الفنانة يسرا وبوسى شلبي ولميس الحديدي وياسر جلال وخالد النبوي.

محمد رمضان يعيش حالة من الإذهار الفني

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية حالة من الإذدهار الفني، اذ طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “بلالين” كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، كما يتسعد لفيلم “نمبر وان”تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر.

هذا وأعلن مؤخرا استعداه لطرح أغنية جديدة تنطيط في الفترة القليلة المقبلة، اذ قرر أن يجعلها مفاجأة للجمهور فلم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بها حتى الأن.