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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703299/عبد-المنعم-سعيد-مصر-ستكون-مختلفة-بحلول-2030-فيديو

أشاد الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات الكثيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه، والتي يراها أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، خاصة أن المشاريع جاءت في العديد من المجالات المختلفة.

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وقال "السعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر استطاعت أن تحقق إنجازات عديدة في شتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن حجم المشاريع القومية التي شهدتها مصر مؤخرًا غير مسبوق.

عبد المنعم السعيد: الوعي المصري زاد بشكل واضح

وأضاف أن الوعي المصري زاد بشكل واضح أيضا في الفترة الحالي ولكن مازال في بدايته أيضا وسيزيد أكثر، والمرجعية المصرية حاليا أصبحت مرجعية الدول الصناعية التي تخطط للمستقبل، موضحا أن مصر وصلت لمعدل نمو جبار لم تصل إليه من قبل، وأن الدولة المصرية تعمل بجد من أجل الوصول إلى الأهداف التي تصبو إليها.

وواصل أن المشروعات الجارية الآن تسعى لتأهيل كوادر متنوعة في كافة المجالات المختلفة من أجل المنافسة الدولية، "مصر الآن قادرة على إنشاء مدن نظيفة كليا، والقضاء على ظاهرة العشوائيات، وظهر ذلك من خلال حي الأسمرات والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة المختلفة، ومع ظهور عام 2030 سنجد مصر دولة مختلفة بصورة كليا".

وأردف أن مصر تمتلك الآن محطات بنزين لا تتواجد في أمريكا ولا في أي دولة أخرى، إلى جانب أن الجميع شاهد على التقدم في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن مصر مازال أمامها تحدي كبير من أجل العمل على النظام الإداري للدولة.