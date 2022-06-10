اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 12:29 صباحاً - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، التى أقيمت اليوم الخميس فى مالاوى، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

ووجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مهم لمناقشة أسباب الهزيمة والاطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.