العليا للعمرة والحج تجتمع مع شركة مطوفى حجاج الدول العربية لتنسيق الخدمات

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج، برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، مع مسئولى شركة "مطوفى حجاج الدول العربية"، بمقر الشركة بمكة المكرمة، للتنسيق بشأن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة "منى – عرفات".





وشارك فى الاجتماع: محمد خليفة المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار، وإيمان قنديل المستشار الفنى للوزارة لشئون شركات السياحة، وممثلو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

كما حضر الاجتماع من الجانب السعودى: ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة شركة "مطوفى حجاج الدول العربية"، ومحمد بن حسن معاجينى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عباس بن عبد الغنى قطان عضو مجلس الإدارة المنتدب، وموفق بن رشاد خوج عضو مجلس الإدارة المشرف على مصر.

وأشاد أعضاء اللجنة العليا للعمرة والحج بما تقدمه السلطات السعودية من عناية واهتمام بالحجاج، مثمنين حرصها الدائم - فى كل عام - على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات لوفود الرحمن ليتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

وناقش اللقاء، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التى ستقدمها الشركة لحجاج السياحة خلال موسم حج 1443 هـ، خاصة فى مجالات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية وغيرها؛ مما يمكن الحاج من أداء الفريضة بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع توجيهات الدولة المصرية باتخاذ كل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الرعاية للحاج المصرى فى الأراضى المقدسة.