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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703295/ظافر-العابدين-ينضم-للجنة-تحكيم-مسابقة-تحدى-صناعة-الأفلام-بمهرجان-البحر-الأحمر

انضم الفنان اللبناني ظافر عابدين لرئاسة لجنة تحكيم صناعة الأفلام بمهرجان البحر الأحمر، الذي من المقرر أن يقيمها المهرجان في 48 ساعة، لدعم صانعي الأفلام والمبدعين فى المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انضمام ظافر العابدين للجنة تحكيم مسابقة صناعة الأفلام

وتقام مسابقة صناعة الأفلام في شهر يونيو وتختار لجنة التحكيم عملين للفوز بجائزتين من تصميم النحات الشهير ربيع الأخرس لأعضاء الفريقين الفائزين، بينما سيتم ابتعاث قادة الفريقين الفائزين إلى فرنسا لاستكمال البرنامج التعليمي المخصص بصحبة مصورين سينمائيين فرنسيين وعالميين، وذلك خلال العام القادم 2023.

ظافر عابدين وفيلم غدوة

جدير بالذكر أن حقق الفنان ظافر العابدين نجاحا ساحقا من خلال فيلم غدوة، تحدث عنه في إحدى لقاءته التليفزيونية، فقال: “سعيد جدا بجائزة الإتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، هي جايزة كبيرة جدا وكان يشرفني اختياري من قبل النقاد، وأكبر جايزة كانت اني أبقى موجود في مهرجان القاهرة، وردود أفعال الجمهور على العمل كانت إيجابية فكنت حاسس إني هطير”.

وتابع: “ أنا ابتديت كمساعد مخرج، وكان حلم التمثيل موجود، دخلت التمثبل، واليوم عملت أول فيلم كمخرج ومؤلف، فكان شعور غريب وجميل، أول ساعة في الفيلم مكنتش قادر أتفرج وكنت متوتر رغم اني شوفته كتير، حسيت إني أول مرة أوريه للناس، كان شعور غريب لكنه إيجابي”.

صناع عمل فيلم غدوة

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

و جمع العمل بين الحق والعدالة والإجتهاد لتحقيق الحلم، مجموعة مبادئ كانت صعبة تحطها في فيلم يبرزها، وكانت بتدور على أب وابنه، الإبن بيقضي أسبوع مع أبوه، فبيمر بظروف صعبة فالإبن اللي يبقى مسؤل عنه.