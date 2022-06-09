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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703294/الجيران-سمعوا-أصوات-مصرع-طفلة-سقطت-من-الدور-الرابع-بقنا

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى قرى مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، بعد سماع الجيران أصوات استغاثتها.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة دشنا يفيد ورود بلاغا بمصرع طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى قرى بمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

النيابة العامة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة تدعى دعاء.ع.ض، تبلغ من العمر 14 عاما، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن الجيران سمعوا صراخات واستغاثات الطفلة، وانتقلوا إلى مصدر الصوت وعثروا عليها جثة هامدة إثر سقوطها من الطابق الرابع.

كشف ملابسات الواقعة

واستدعت الأجهزة الأمنية والدة الطفلة لسماع أقوالها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.