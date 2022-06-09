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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703292/محمد-صلاح-لا-يوجد-شرف-أكبر-من-الفوز-بجائزة-صوت-عليها-زملائي-اللاعبين

توج محمد صلاح لاعب فريق ليفر بول الأنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الأنجليزي لعام2021\2022.

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وأقامت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الانجليزي حقلا مساء اليوم في العاصمة الانجليزية لندن للأعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأنجليزي التي تقدمها الرابطة التي تنافس عليها كلا من محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد، وهاري كين لاعب نادي توتنهام، وساديو ماني و فيرجيل فان دايك، صديقاه في الفريق الأنجليزي.

جوائز حصدها صلاح خلال الموسم

كما حصد صلاح جائزة هداف الدوري الأنجليزي الممتاز بالمشاركة مع الكوري الجنوبي سون بـ23 هدفاً، وانفرد بجائزة أفضل ممر ب13 تمريرة حاسمة، ولاعب العام في إنجلترا من رابطة الكتاب، ولاعب العام في إنجلترا باختيار الجمهور، وبذلك يكون حصد صلاح 59 جائزة فردية خلال مسيرته التي لم تنتهي بعد.

صلاح: "عندما تتقدم في العمر تشعر أنك أكثر استقرارًا"

وصرح صلاح عبر رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الأنجليزي قائلا: "عندما تتقدم في العمر تشعر أنك أكثر استقرارًا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق، لهذا السبب أعتقد أني فزت أيضًا بجائزة أفضل صانع أهداف لأني أصبح أكثر وعيًا باللعبة، لذلك عليّ محاولة مساعدة اللاعبين بجواري ومحاولة تحسين نفسي" .

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلا:"لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة صوت عليها زملائي اللاعبين.. أنا ممتن جدا لكم جميعا!".

يذكر أن النجم المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين و رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

إبراهيم فايق: "عيب علينا والله العظيم إثيوبيا تتصيت علينا"

وفي سياق أخر غرد الاعلامي إبراهيم فابق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على أداء منتخب مصر قائلا: " استرجلوا.. عيب علينا والله العظيم إثيوبيا تتصيت علينا.. ده احنا لو على كرسي بعجل لازم ننزل الشوط التاني ناكل الأخضر واليابس.. أو تفضلوا هناك أحسن لكم".

غيابات منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا

وغاب عن المبارة اللاعب محمد صلاح ، ومحمد الشناوي، وأحمد حجازى، ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

ترتيب منتخب مصر

ويأتي منتخب مصر في المركز الأخير في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط.

يلعب منتخب مصر في الجولتين القادمتين مع منتخب مالاوي في فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل .