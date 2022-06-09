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عفرتو يطرح التراك السادس "سان ستيفانو" من ألبومه الجديد «فيديو»

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نورا أيمن 0 تبليغ

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703291/عفرتو-يطرح-التراك-السادس-سان-ستيفانو-من-ألبومه-الجديد-فيديو

طرح مغني الراب عفرتو تراك سان ستيفانو وهو سادس تراك من ألبوم سان ستيفانو والذي يضم أيضًا تراك مريض، وتراك سموم والعديد من التراكات الأخرى.

دوت الخليج يرصد لكم طرح عفرتو تراك سان ستيفانو 

تراك سان ستيفانو 

وبمجرد طرح التراك عبر قناة عفرتو الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، حقق حوالي 28 ألف مشاهدة ونال إعجاب الجمهور المحب لـ عفرتو، وكانت ردود الأفعال راضية عن التراك.

جدير بالذكر، أن حقق تراك “مريض” لـ عفرتو أكثر من 100 ألف مشاهدة وذلك خلال 14 ساعة من طرحه، والتراك من إنتاج مروان موسى، واليوم حقق حوالي مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه.

كلمات تراك سان ستيفانو 

وجاءت كلمات التراك كالآتي:

ما تتكلمش عن الشارع وانت ما لك به ما بتكلمش عن الشارع وانا مالك فيه وتعبيني وابقي رسيني حد يعديني مش هيعديني وشباب بيجي لي على الضعيف تيجي شفت تكفيري وانت عديتني وابقى ناسيني اخذ يعدي به مش هتجيء لي والشباب جيري قعد ضعيف ليجي شفت في سكه اكني شوفت تكفيري النحله بتدور انا اعرفوش سيتي صحبه على البايظ مسي على الجيره الناس على الابيض والخيط على الكيس النصف على الناصيه

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على الام في كثير عملت صح كله وبارجع اقول يا ريتني احساسي مات زمان بس بس ناويته بتطاردني مش عايزه اكمل التراك مش عايز اقول حقيقتي مش عايز امسك يديك عشان مش عايزه اقول حبيبتي احنا شفنا كثير احنا شفنا سواد ولا يوم قبلنا دهان ولو قصاد بشوات ومن السيوف طلعنا وتشوفنا في

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الازمات وبقيت نجمه بدري عشان من زمان شقيان احنا ما عشناش طفوله وده مش بس كلام ودي مش ناس تمام وده مش احد جامد بس ده بالحك بان والكلمه كلمه حق والعدل على الميزان وانت عديني وابقى رسيني اخذ يعدي به واشاعه تجي لي وشباب جيري على الضعيف يجي شفته في سكه اكني شفت تكفيري

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وانت عديني وابقى رسيني اخذ يعدي به واشاعه تجي لي وشباب جيري على الضعيف يجي شفته في سكه اكني شفت تكفيري كل الكلام ده دوغري على الجد ومش باحور بابص لسقف اوضتي وعلى السرير بفكر صاحبي

الشمال ده مغري وعلى اليمين بادور بارجع ابوس راس امي انت بتيجي على ابوه مافور الشغله بانت بانت قدامي شخص ساذج فين صاحبي بتاع زمان اللي كانت في الشتاء ساند اتربينا على المبادئ يا زميلي لو فاكر كان قدامي ناس نداري بلاوي لكن بيني وبينه اتحاسب باتكلم على الاصول اللي

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عايشه في انتكاسه ولو ما لكش فيها كلامي مش مقاسي كلامي من قلب شارعي في دورت ياما ذكرياتي كتير في سان ستيفانو جرين بلازا في اسكندريه بابا بلدنا عيارها فلت وشبابها زي الورد والاتحاد ده سيد البلد خلتنا موهومين باجدع اكل السمك على البحر ريحه اليود خلت دماغي بتجيب ذهب

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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