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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703293/باحث-الديناصور-هابيل-يعود-زمنه-لحوالي-100-مليون-سنة

أعلن الباحث بلال سالم، عضو فريق مركز حفريات جامعة المنصورة، عن أنه أمس الأربعاء الموافق 8 من يونيو 2022 شهد الإعلان عن اكتشاف الديناصور "هابيل" في منطقة الواحات البحرية في الجمعية الملكية للعلوم، وأن هذا الدليل له أهمية كبيرة علمية حول التمحور في نظريات الانجراف القاري ونظرية انتشار الديناصورات في منطقة شمال أفريقيا، وزيادة الديناصورات الآكلة للحوم في الواحات البحرية منذ 100 مليون عام.

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وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" والذي يُذاع من خلال فضائية "cbc"، أن هذا الكشف جاء على أيدي طلبة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية عام 2016 إلى جانب عدد من كوادر وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف يثبت أن مصر مازال بها العديد من الاكتشافات الآخرى التي يجب البحث عنها.

وأشار إلى أن اكتشاف الديناصور "هابيل" يوضح شكل نظام مصر البيئي منذ 100 مليون عام، والكائنات التي كانت موجودة في هذا الوقت إلى جانب العلاقات القائمة بينهم، متابعًا: "الواحات البحرية فيها 4 ديناصورات 2 يأكلون اللحوم، وآخرين يأكلون العشب، وهذا كله ظهر من خلال هذا الاكتشاف".

باحث: الديناصورات انقرضت منذ 66 مليون سنة

وأشار، إلى أن الديناصورات انقرضت منذ 66 مليون سنة، لكن الحفريات التي أكتشفت منطقة الواحات البحرية ترجع إلى 98 مليون إلى 100 مليون سنة، موضحا أن انقراض الديناصورات لم يكن مرة واحدة وإنما جاء على فترات حيث انقرضت بعض العائلات في نهاية العصر الطباشيري بـ 30 مليون سنة.

وواصل أن البحث عن الديناصورات في منطقة الواحات البحرية يعود إلى عام 1911، موضحا أن الواحات البحرية من أقدم المناطق التي استُخرج منها ديناصورات، وأصبحت هي محل عمل علماء البحث والباحثين.