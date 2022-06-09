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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703290/زياد-بهاء-الدين-مصر-مرتبطة-بشكل-أساسي-بالاقتصاد-العالمي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، إن مصر مرتبطة بشكل واضح بالاقتصاد العالمي، ويظهر ذلك في عنصرين أساسيين وهم الموارد الغذائية من خلال استيراد القمح وغيرها من الحبوب المختلفة، إلى جانب عنصر السياحة، حيث إن مصر كانت تستفيد بشكل كبير من السياحة الخارجية كمصدر من مصادر الدخل القومي.

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وأضاف "بهاء الدين"، خلال حوار عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر لم تتأثر وحدها بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن العالم كله متأثر، متابعا: "وللأسف الأزمة الاقتصادية ممتدة لأن الآثار المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا ستظل لفترة طويلة".

خبير اقتصادي: الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليست سبب الأزمة الاقتصادية الوحيد

وواصل أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن هي سبب الأزمة الوحيد، ولكن كان هناك إرهاصات لهذه الأزمة العالمية من قبل فيروس كورونا، ومن ثم جاءت أزمة كورونا لتظهر الأزمة بشكل واضح أكثر، ومن ثم جاءت حرب روسيا وأوكرانيا لتؤكد على الأزمة الاقتصادية العالمية وتصبح واضحة ومؤثرة على الجميع.

وأردف أن الاهتمام بالاستثمار داخل مصر واحدة من أولويات الدولة المصرية خلال هذه الفترة من أجل العمل على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأثر الغز الروسي على أوكرانيا على العالم أجمع بشكل كبير، خاصة أن أوكرانيا تعد واحدة من الدول الهامة في تصدير الحبوب للعالم، ومازال هناك محاولات في الوقت الحالي من أجل عودة أوكرانيا لتصدير الحبوب من جديد للعالم لحل جزء من أزمة الغذاء التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.

ومن جانبها أعلنت روسيا عن ترحيبها بذلك، وأنها مستعدة لتأمين سفن أوكرانيا المحملة بالحبوب المصدرة للعالم، وتأمينها خلال موانئ أوكرانيا وألا يعترضها أحد.