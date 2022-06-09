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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /703289/صور-ناهد-السباعي-بإطلالة-جريئة-في-حضن-الحضارة-والجمهور-ياجبروتها

شاركت الفنان ناهد السباعي الجمهور بمجموعة صور لها أثناء زيارتها لمدينة الأقصر السياحية، وكأنها تروج للسياحة في مصر كما وصفها الجمهور ومتابعيها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ناهد السباعي بإطلالة جريئة في الأقصر

وظهرت ناهد السباعي في مجموعة الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة للغاية أشبه بالعارية، اذ كشف عن ملامح كبيرة من جسدها، فكانت ترتدي جامسوت مفتوحة من الصدر والأرجل، وكانت وضعيتها مغرية للغاية.

الجمهور يشيد بـ ناهد السباعي وبمجرد أن شاركت ناهد السباعي الصور، استقبلها الجمهور بإشادت عريمة، منها: “وهى الحضاره المصريه سمعت بجباروتها من شويه، بطل اوووووول، جسمك نار يتاكل اكل، يعجز عن وصفه جمالك، انتي الجمال كله”. وخرج بعض الجمهور ليهاجم إطلالتها، قائلين: “حسبي الله ونعم الوكيل”، ومنهم من قال: “غطي جسمك”، وغيرها من التعليقات التي أعرب بها الجمهور عن غضبهم.

ناهد السباعي في مسلسل منورة بأهلها

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هي مشاركتها في مسلسل “منورة بأهلها”، بجانب كلا من محمد حاتم وليلى علوي، ناهد السباعي، باسم سمرة، غادة عادل، عباس أبو الحسن، أحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

وكان قد حقق المسلسل نجاحا ساحقا، رغم مروره بأزمة قوية قبل عرضه بساعات على منصة شاهد الإلكترونية دارت بين المستشار تركي أل الشيخ والفنان باسم سمرة انتهت بإعتذار الأخير بعدما نشر منشور يدعم به الفنان محمد صبحي قال فيه: : « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

من الجدير بالذكر، أنه حققت الفنانة ناهد السباعي شهرة واسعة طوال مسيرتها الفنية حيث شاركت في أكثر من 49 عمل فنى ما بين السينما والدراما وتنتمي لأسرة فنية ابًا عن جد، فهي حفيدة الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة الكبيرة هدى سلطان.