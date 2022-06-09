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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /703288/أمن-الغربية-ينجح-فى-إعادة-الطالبة-وصال-بعد-غيابها5-أيام-عن-منزلها

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، من كشف لغز تغيب فتاة تدعى" وصال عبد الخالق " طالبة بالفرقة الثانية بكلية الأداب، متغيبة منذ ٥ أيام عن منزلها بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود، حيث تبين من خلال تتبع كاميرات المراقبة وعقب جمع التحريات اللازمة، أنها متواجدة عند إحدى صديقاتها في محافظة الأسكندرية، بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات مع أسرتها.

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كان قد تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشور استغاثة من أسرتها، بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة وذلك عقب خروجها من الامتحان، مناشدين الاهالى بالبحث عنها والأدلاء بمعلومات عن مكان تواجدها.

تغيب طالبة عن المنزل

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغ من والد الطالبة " وصال عبد الخالق" يفيد بتغيبها عن المنزل، حيث أنها خرجت من الامتحان ولم تعود، وهاتفها المحمول مغلق.

العثور على الطالبة وعودتها لأسرتها

وتم إعداد فريق بحث وتحري للكشف عن ملابسات اختفاء الطالبة، تبين تواجدها برفقة صديقتها بمحافظة الإسكندرية، وبتقنين الاجراءات بالتعاون مع مديرية أمن الأسكندرية تم ضبط الطالبة وعودتها سالمة لأسرتها.

وتحرر محضر بالواقعة، لاستكمال الاجراءات القانونية .