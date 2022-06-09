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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /703287/بعد-انتشار-صورتها-أمام-الكعبة-ديانا-حداد-الصورة-قديمة-ودعوا-الخلق-للخالق

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات ديانا حداد عن صورتها المتداولة

وقالت ديانا حداد خلال برنامج ET بالعربي: "الصورة من 5 سنين كنت بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة، ودلوقتي طولها صار قدي، المفروض يكون في مرجعية لصاحب العلاقة، للتأكيد على صحة الخبر، لأن الخبر قديم، بس بكل الأحوال الحمدلله”.

وتابعت: “كل الأحوال أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق".

وكانت ديانا حداد قد أعلنت اسلامها بعد وفاة والدتها بأسبوعين وساعدها على ذلك أن زوجها كان مسلما لتستقبل رمضان بالصوم والصلاة كما أن ديانا حداد ذكرت في تصريحات سابقة لها بأن والدتها كانت تعتنق الديانة الإسلامية في حين أن والدها مسيحي.

السيرة الذاتية للمطربة ديانا حداد

جدير بالذكر، أن ديانا حداد هي فنانه ومغنيه لبنانية صاحبة صوت مميز ولدت في الأول من شهر أكتوبر من العام 1976، بدأت في المجال الغنائي من خلال بعض الأعمال الفنية التي قدمتها في بدايه حياتها الفنية، ولقبت برنسيسة الغناء العربي، بعدما أصبحت واحدة من أشهر المغنيات في الساحة العربية.

تقيم الفنانة ديانا حداد في لبنان وتحمل أيضا الإقامة الإماراتية بدات في مجال الغناء الفني في عام 1992، واستمرت حتى يومنا هذا وشاركت فيها العديد من البرامج الفنية عبر القنوات التلفاز وحققت العديد من النجاحات في هذا المجال الفني، كما يشار إلى أن ديانا حداد زارت مكة المكرمة في وقت سابق، وأدت فريضة العمرة، ونشرت صورا لها مرتدية الحجاب الشرعي للمسلمات، وأوضحت أن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي.