إجراء أول عملية انتخابية إلكترونيًا فى مصر غدًا.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:28 مساءً - تعقد النيابة الإدارية انتخابات مجلس إدارة ناديها المزمع إجراؤها يوم غدا الجمعة، باستخدام برنامج التصويت الإلكترونى للانتخابات، في سابقة هى الأولى من نوعها على الإطلاق.

وكانت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن – مدير الإدارة، قد سبق وقامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وقامت وزارة التخطيط من جانبها بتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا.

ويجرى التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمن بالكامل بالإضافة إلى الفرز وإعلان النتيجة بشكل إلكتروني.

كما أطلقت إدارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للسيدات والمستشارين الناخبين، الاستعلام عن اللجان الانتخابية المقيدين بها، وكذا أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.



وتوضح "صوت الأمة" مميزات التجربة وأهدافها وهى:



يهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية والموثوقية وانعدام الأخطاء البشرية ويضمن سلامة الإجراءات عملية فرز واحتساب الأصوات ويعمل البرنامج في نظام مؤمن بالكامل ويحقق سرية عملية الاقتراع.

-عند وصول الناخب للجنته الانتخابية يسمح له اختيار المرشحين عبر الضغط على صورهم بشاشة تعمل باللمس.

- كل مقعد يظهر على الشاشة بشكل مستقل وينبه النظام الناخب في حالة اختياره عدد أقل أو أزيد من العدد المطلوب.

- عند الانتهاء يضغط الناخب على زر تصويت أو إبطال صوته عن هذا المقعد فقط وبالتالي يظهر المرشحين للمقعد التالي وهكذا.

- بعد الاختيار تظهر للناخب شاشة بها كافة المرشحين الذين تم اختيارهم وعليه الضغط تأكيد القائمة حال تأكده من الاختيارات أو الرجوع لإعادة الاختيار، وفي حال التأكد من اختياراته يتم الضغط على تأكيد القائمة ثم تظهر شاشة للطباعة يتم الضغط فيها على زر طباعة لطباعة ورقة بالمرشحين الذين تم اختيارهم لوضعها في الصندوق المخصص لذلك.

ويتكون البرنامج من أربع مراحل

تم تنفيذ المرحلة الأولي وهى مرحلة التصويت على شاشات تعمل باللمس وتجميع الأصوات والفرز بشكل تلقائي ولم يتم الاستغناء عن الصندوق، حيث إنه بعد التصويت يتم طباعة ورقة بما تم اختياره من مرشحين ويتم وضعها بالصندوق لحين إصدار تشريعات جديدة تنظم عملية الانتخابات الإلكترونية.

- يحقق البرنامج الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر.

1- شاشات تاتش

‏‎2- نظام البرنامج يتميز بالسرية ولا يتم فرز الاقتراع إلا بعد الساعة 8 وغلق اللجان.

‏‎3- النظام يعمل بشكل مؤمن مستقل بذاته غير مربوط بالإنترنت إى أن البرنامج والسيرفر يعمل بنظام الشبكة المغلقة لكل سيرفر.

‏‎4- توفير أجهزه "يو بي اس" ببطاريات لطوارئ الكهرباء بدلا من المولد الكهربائى.

‏‎5- اختيارات الناخب تتحول على هيئة كود برمجي وهو الأمر الذى يؤمن عدم قيام أى شخص معرفة اختيار الناخب للمرشحين.

6 - يعمل النظام على عدم بطلان التصويت وعدم تكرار اختيار المرشحين في التصويت الواحد.

‏‎7- معرفة عدد الناخبين والتصويت وكل ما يشمله الفرز في دقائق معدودة بعد غلق اللجان.