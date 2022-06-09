محمد صلاح بعد التتويج بلقب لاعب العام: عندما تكبر تشعر أنك أكثر استقرارًا وتعرف ما تريده من كرة القدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:28 مساءً - تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن تتويجه بلقب أفضل لاعب في العام المقدمة من اتحاد اللاعبين المحترفين لعام 2022 للمرة الثانية في مسيرته الكروية مع الريدز بعد فوزه في المرة الأولى عام 2018.

وقال محمد صلاح في تصريحات لاتحاد اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بلقب فردي أو جماعي وهذا كبير جدا، سعيد جدا وفخور بذلك".

أضاف محمد صلاح: "هذا أمر جيد حقًا للفوز، خاصة لأنه صوت من قبل اللاعبين، عندما أفكر في الأمر، بالطبع أردت الدوري الإنجليزي أولاً قبل أي شيء، ودوري الأبطال أيضًا، لكن كفرد يظهر لك قليلاً أنك عملت بجد حقًا وأنك تحصل على ما عملت من أجله نوعًا ما، ليس فقط فرديًا أو جماعيًا، بالتأكيد الفريق يأتي أولاً".

وشدد محمد صلاح "لدي غرفتي مع الجوائز في خزانة وتأكدت كان لدي مساحة أخرى لواحد آخر، دائمًا ما أحتفظ بالمساحة وأحاول فقط أن أتخيل أن الجوائز ستأتي".

واصل محمد صلاح: "عندما تكبر، تشعر أنك أكثر استقرارًا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق".

وتابع محمد صلاح حديثه: "لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضًا بصانع الألعاب لأنه يبدو أنك أكثر دراية باللعبة، لذلك تحاول فقط تحسين الأشخاص بجوارك وتحاول تحسين نفسك أيضًا."

لعب الدولي المصري 51 مباراة مع الريدز الموسم الماضي حيث رفع كأس الإمارات وكأس كاراباو في ويمبلي ، بينما احتل المركز الثاني بفارق ضئيل في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

سجل 31 هدفاً في جميع المسابقات، وصعد إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين على الإطلاق للنادي، كما سجل 15 تمريرة حاسمة.

تم التصويت لهدفه الفردي المذهل ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد باعتباره هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب لمعظم الأهداف وتمريراته الحاسمة في الدوري الممتاز على التوالي.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز كشفت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب لاعب العام في البريميرليج وضمت 6 لاعبين منهم 3 من ليفربول ولاعب واحد فقط من كل من: مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد وتوتنهام.