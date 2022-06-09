جامعة العلمين الدولية تفتح باب الالتحاق ببرامجها للعام الأكاديمى 2022-2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة العلمين الدولية، إحدى الجامعات الأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة فى العام الدراسى (2022-2023) اعتبارا من السبت وحتى نهاية سبتمبر 2022؛ وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالى أو العام السابق بنفس قواعد القبول التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.





وأوضحت الجامعة - فى بيان اليوم الخميس - أن الشهادات المعادلة تشمل ما يلى: التعليم الأزهرى، وشهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، والشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية، طبقا لقواعد المعادلة المعمول بها. ويتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية. وتدعو الجامعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التى توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه: admission.egypt-hub.edu.eg/ وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية، يمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية: admission.study-in-egypt.gov.eg/ يذكر أن جامعة العلمين الدولية هى جامعة أهلية تأسست ضمن المشروع القومى للجامعات الأهلية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وليس لها أى علاقة بجامعة العلمين الخاصة، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بإلغاء ترخيصها.

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