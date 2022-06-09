الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة.. شبورة صباحية على هذه الطرق

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة يسوده ارتفاع فى درجات الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وستتكون الغيوم الجزئية على السواحل الشمالية ووسط سيناء. وتوقعت أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما ستنشط الرياح أحيانا فى المساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

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