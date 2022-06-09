فيديوجراف- الحماية الاجتماعية أولوية.. التموين فى 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير المكاتب والجهات التابعة لها خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 لتقديم منظومة خدمية جيدة للمواطن المصرى وتوفير المزيد من الجهد والوقت للحصول على افضل خدمة ممكن.





نجحت منظومة التموين فى تقديم 270 مليون رغيف مدعم يوميا على البطاقات التموينية، كما تم افتتاح 7 آلاف و100 منفذ بمشروع جمعيتى. ويوضح الفيديوجراف أبرز إنجازات التموين فى 8 سنوات. ونجحت المنظومة فى إنشاء 19 فرعا لحماية المستهلك بالمحافظات، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى لـ5625 مخبزا بلديا بالجمهورية.

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