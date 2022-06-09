جمارك سفاجا تحبط محاولة تهرب جمركى لكمية من الملابس الجاهزة

جدة - نرمين السيد - نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من إحباط محاولة تهرب جمركى لكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 207222 لسنة 2022 بوليصة شحن رقم 27 ب واردة من الإمارات وبتفتيشها تبين وجود 6000 قطعه ملابس جاهزة جديدة مخبأة فى أسفل الكراتين بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها. وتمكن كلا من أحمد حجازى، محمد عادل، أيمن حسن، محمد أحمد، الحسينى سيد، عبدالرحمن حمدى مأمورى الحركة ومصطفى حسينى ومحمد حمدى مشرفى الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وحمدى البندارى وجابر رمضان مأمورى التعريفة ومحمود مصطفى مدير التعريفة، ومحمود شراقة والحسن عيد بالأمن الجمركى وعبدالمنصف عبدالعال وهانى خليفة مفتشى المكافحة ومحمد إسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركى. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و556 ألف و480 جنيهًا وقرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر عن المضبوطات محضر جمركى حرره من الشئون القانونية محمد أمين وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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