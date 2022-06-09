الخارجية تستقبل الشباب المستفيدين من برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية

جدة - نرمين السيد - استضاف قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية اليوم الخميس، المتدربين الشباب المشاركين فى برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث بلغ عدد المشاركين 150 متدربا من 79 دولة مختلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.





وتضمن يوم التدريب بـ وزارة الخارجية عددا من المحاضرات التى استعرضت جهود مصر فى التعاون الجنوب جنوب مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفى إطار عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى ومنظمة الساحل والصحراء وترؤسها الحالى لمنظمة الكوميسا، وكذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية والمشروعات التنموية التى تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما تم تعريف الشباب المشاركين بالجهد الذى تقوم به مصر فى مجال تغير المناخ من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وحرصها على طرح الشواغل الإفريقية حول تغير المناخ على رأس جدول أعمال المؤتمر، علاوة على استعراض تاريخ وأهداف منتدى شباب العالم الذى تنظمه مصر منذ عام 2017.

وصرحت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات والتجمعات الإفريقية، أن برنامج المحاضرات الذى أعدته وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حرص على التعريف بالدور الهام الذى تقوم به مصر على الساحة الإفريقية ضمن جهود النهوض بالقارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 للتنمية. كما أعربت عن تقديرها للقدرات المتميزة للمتدربين، وهو ما ظهر فى مستوى تفاعلهم خلال المحاضرة عبر تناول العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها قضايا التنمية فى إفريقيا وجهود إسكات البنادق فى القارة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ما أبداه المتدربون من رغبة فى التعرف على تجربة مصر الرائدة على المستوى القارى فى مجال الصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والدور الذى تقوم به مصر على صعيد مختلف القضايا السياسية الدولية المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنظم فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية" تحت شعار "التعاون الجنوب - جنوب" وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2022 بالقاهرة، وقد تم اختيار المشاركين من بين رواد الأعمال الشباب والعاملين فى منظمات المجتمع المدنى وعدد من صناع القرار الشباب فى القطاع العام بدولهم.

وشهد البرنامج التدريبى الذى أعده قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية محاضرات ألقاها كل من السفيرة سها جندى، والسفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولى، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة والمسئول عن ملف منتدى شباب العالم بوزارة الخارجية، والوزير المفوض حسن النشار عضو الأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.