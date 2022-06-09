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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703284/النقض-تؤيد-السجن-3-سنوات-لمعاون-مباحث-المقطم-في-قتل-عفروتو

قضت محكمة النقض ، لتأييد حكم السجن 3 سنوات الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقتل عفروتو عام 2018 ، كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للطاعن الثاني محمد احمد بمضي المدة وإغلاق الستار في تلك القضية.

حكم أول درجة

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لمعاون المباحث و6 شهور لأمين الشرطة، بتهمة ضرب محمد عبدالحكيم وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

الحكم على 3 من المتهمين في قضية كفن عين شمس لاتهامهم بالنصب

وقررت محكمة جنح مستأنف عين شمس المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية ، حجز محاكمة 3 من المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًا " كفن عين شمس " وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية جديدة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين وبيع شقق سكنية وهمية لهم وذلك للنطق بجلسة 7 يوليو.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

إحالة المتهمين

وكشف امر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان،المتهمه الاولي بصفتها من ارباب الوظائف العموميه "موظفه حفظ بمكتب توثيق مدينه حلوان" أختلست مستندات جهه عملها و المسلمه إليها بسبب وظيفتها بأن قامت بإستلام دفتر المحررات الرسميه لعام ٢٠١٢ ليبقي تحت تصرف جهه عملها الا انها اختلسته بنيه تملكه و إضاعته علي جهه عملها و قد أرتبطت تلك الجريمه بجريمتي تزوير في محررات رسميه و استعمالها فيما زورت من أجله إرتباطاً لا يقبل التجزئه ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان إرتكبت وباقي المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول تزويراً في محرر رسمي الا وهو " توكيل رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينه حلوان " وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به وهي قيام نجاح عبد اللاه رفاعي بتحرير التوكيل المار ذكره للمتهم الثاني علي خلاف الحقيقه فأثبت المجهول تلك البيانات ونسب صدوره زورا لمكتب التوثيق المار بيانه و مهرها بأختام عزوها زورا لتلك الجهه ، واستعملت المحرر المزور المار بيانه بان اودعته بغرفه الحفظ بجهه عملها للاحتجاج بما دون به زوراً مع علمها بتزويره فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق و التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً قلدوا بواسطه مجهول خاتم أحدي الجهات الحكوميه ألا و هو "خاتم شعار الجمهوريه الخاص بمكتب جنوب القاهره - فرع توثيق مدينه حلوان "بأن قاموا باصطناعه علي غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن مهروا به المحرر المزور محل الإتهام الاول مع علمهم بتقليده علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الأخرين

وان المتهمين من الثاني الي السابع هم ليسوا من ارباب الوظائف العموميه اشتركوا و آخر مجہول بطريقي الاتفاق و التحريض و المساعده مع المتهمه الاولي فيما إرتكبته بتهمتها محل الوصف " الاول" بان اتفقوا فيما بينهما مع المجهول علي تزوير محرر رسمي | توكيل رسمي عام و المنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينه حلوان " وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به و المار بياناتها بقصد عدم التوصل الى بيانات التوكيل المار بيانه ، و أن المتهمين من الثاني الي السابع ارتكبوا الواقعه بقصد التحصل علي مبالغ ماليه الخاصه ، وسعي المتهمين الرابع والخامس والسادس بأن اوهموهم بأن المتهم الثاني والثالث مالكي لقطعه الارض العشق السكنيه بموجب عقد بیع مشہر صادر من مكتب توثيق مدينه نصر بموجب التوكيل المزور و تمكنوا بتلك الوسيله من ايهامهم والاستيلاء على بعض ثرواتهم جراء بيع شقق سكنيه لموجب عقود بيع عرفيه.