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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703282/محمد-أنور-بعد-خسارة-المنتخب-الغو-الكورة-في-مصر-وبفلوسها-نصيف-ببلاش

سخر الفنان محمد أنور من منتخب مصر بعد خسارته أمام إثيوبيا في مباراة اليوم ضمن أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، اذ تقدمت بهدفين نظفين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية محمد أنور من منتخب مصر

وكتب محمد أنور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بما انه مفيش أمل في الجيل ده.. نفسي يريحونا ويلغو الكورة في مصر وبفلوسها يخلونا نصيف ببلاش”.

نجوم الفن يغضبون من خسارة المنتخب

وكان قد أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن غضبه من خسارة المنتخب المصري، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “أظن في الدقائق الأخيرة ظهرت مؤشرات للحل. انسف حمامك القديم. الشباب لديهم الدوافع والحمية والروح. عاطف. رفعت. ابراهيم عادل. عمر كمال. عيد القادر. متولي. محمد محمود. عاشور. ويلعبوا في مراكزهم. مطعمين باستثناءات من القدامى. أمثلة: صلاح. الشناوي. فتوح”.

بينما كتب صلاح عبدالله مطالبا براحيل مدربي المنتخب المصري، فقال: “وبعد الفورة.ياللي في رجليكوا الكورة.عشان خاطر المعمورة.والجماهير المقهورة.إمشوا وسيبونا.ترحموا اللي جابونا.وساعتها هنسامحكم”.

محمد أنور يتعرض للانتقادات بسبب برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تعرض محمد أنور لعدد من الانتقادات فور نشره صورة جديدة له من كواليس حلقته ببرنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”، اذ سخر من نفسه وشكله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”، ثم تعرض بعدها للعديد من الانتقادات والهجوم من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف”، وغيرها من التعليقات.

كما تعرض ايضا للهجوم بسبب تصريحاته لفاندام خلال البرنامج والذي قال فيها: “ممكن أحضنك، انا مش مصدق إني همثل معاك، حضرتك مش أنا بمثل قصاد مين”، وتابع حديثه معربا عن سعادته برؤية فاندام: “ فرحان إني شوفتك لدرجة اني ممكن أوطي على رجلك أبوسها”.