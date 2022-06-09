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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703281/تعرف-على-أسباب-خسارة-منتخب-مصر-اليوم-أمام-إثيوبيا-بتصفيات-أمم-أفريقيا

أثارت خسارة المنتخب المصري اليوم أمام نظيره المنتخب الأثيوبي ضمن ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الفريقية، وهي المباراة الثانية تحت قيادة إيهاب جلال، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الأجتماعي.

دوت الخليج

وشن بعض الإعلاميين ولاعبيي كرة القدم هجوما حاداعلى لاعلي منتخب مصر بعد الخسارة من المنتخب الأثيوبي .

إبراهيم فايق: "عيب علينا والله العظيم إثيوبيا تتصيت علينا"

وغرد الأعلامي إبراهيم فابق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على أداء منتخب مصر قائلا: " استرجلوا.. عيب علينا والله العظيم إثيوبيا تتصيت علينا.. ده احنا لو على كرسي بعجل لازم ننزل الشوط التاني ناكل الأخضر واليابس.. أو تفضلوا هناك أحسن لكم".

جدو: "محظوظين إن خسرانين 2 بس"

كما غرد محمد ناجي "جدو"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على أداء منتخب مصر قائلا: " احنا محظوظين اننا خسرانين ٢ بس لحد دلوقتي. والله عيب !!!".

المحمدي: "ازاي يتم تعيين مدرب ليس لديه اي تاريخ"

وغرد أيضا أحمد المحمدي ، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة"تويتر" معلقا على المباراة قائلا: "ازاي يتم تعيين مدرب ليس لديه اي تاريخ ولا امكانيات ولا مؤهلات ليكون مدير فني لأكبر منتخب في تاريخ افريقيا".

سعيد: " إيهاب جلال يقدم استقالته فورا"

كما غرد إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا على خسارة منتخب مصر اليوم قائلا: " ايهاب جلال واتحاد الكوره يقدموا استقالتهم فورا.. لا مجال لإعطاء الفرصه كفايه بقي منتخب مصر اكبر منكم جميعا شويه مصلحجيه مع بعض فتشوا وراهم ومن اختاره هتلاقوا العجب".

شوبير: " حاسس أننا بنلاعب البرازيل"

وغرد أيضا الأعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ساخر: " حاسس أننا بنلاعب البرازيل".

مستكاوي: " تبرير هذا الأداء السيء بالغيابات هو مايذكرني بقصة " الصفر الشريف "

كما غرد حسن مستكاوي، من خلالحسابة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا على خسارة المنتخب المصري قائلا: " تبرير هذا الأداء السيء بالغيابات هو مايذكرني بقصة " الصفر الشريف " . عندما فسرنا وبررنا صفر المونديال بانه كان تمسك بالشرف .ماجرى في مالاوي أمام إثيوبيا هو نتيجة فوضي مذهلة وعناصر لعبة لايعملون معا ولايريدون العمل معا ..ولا يتحاورون معا" .

جمعة: "مش قادر أصدق أني دي اللعيبة اللي وصلت لنهائي أفريقا"

ومن جانبه قال وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي أن سبورت عبر الأستوديو التحليلي للمباراة المذاع على قنات بي أن سبورت3: "مش قادر أصدق أني دي اللعيبة اللي وصلت لنهائي أفريقا..وكيروش كان مدرب جيد جدا وكان عامل شخصية للمنتخب".

فاروق: "ما حدث كارثة أمام إثيوبيا"

وأشار هيثم فاروق، عبر الأستديو التحليلي لمبارة منتخب مصر أمام نظيره الأثيوبي المذاع على شاشة بي أن سبورت 3 قائلا: " إذا نزلت الملعب سأقاتل، ولن أكون مثل المتفرجين المتواجدين في أرض الملعب".. لو أنا مكان إيهاب جلال سأعتذر عن عدم استكمال مهمتي.. احنا محظوظين اننا خرجنا بهدفين فقط في الشوط الأول.. نجم الشوط هو حكم الراية.. ما حدث كارثة أمام إثيوبيا".

منتخب مصر يخسر 2 \ 0 أمام إثيوبيا

وخسر منتخب مصر أمام إثيوبيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب بينجو بمالاوي، في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

غيابات منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا

وغاب عن المبارة اللاعب محمد صلاح ، ومحمد الشناوي، وأحمد حجازى، ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

ترتيب منتخب مصر

ويأتي منتخب مصر في المركز الأخير في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط.

يلعب منتخب مصر في الجولتين القادمتين مع منتخب مالاوي في فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل .