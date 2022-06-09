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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703279/امشوا-وسيبونا-نبيل-الحلفاوي-وصلاح-عبد-الله-غاضبين-من-خسارة-المنتخب-أمام-إثيوبيا

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن غضبهم من خسارة المنتخب المصري أمام إثيوبيا بهدفين نظفين ضمن تصفيات نهائي أمم أفريقيا، 2023 فى كوت ديفوار.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق نجوم الفن على خسارة مصر أمام إثيوبيا

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان نبيل الحلفاوي، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “أظن في الدقائق الأخيرة ظهرت مؤشرات للحل. انسف حمامك القديم. الشباب لديهم الدوافع والحمية والروح. عاطف. رفعت. ابراهيم عادل. عمر كمال. عيد القادر. متولي. محمد محمود. عاشور. ويلعبوا في مراكزهم. مطعمين باستثناءات من القدامى. أمثلة: صلاح. الشناوي. فتوح”.

صلاح عبدالله

في حين كتب صلاح عبدالله مطالبا براحيل مدربي المنتخب المصري، فقال: “وبعد الفورة.ياللي في رجليكوا الكورة.عشان خاطر المعمورة.والجماهير المقهورة.إمشوا وسيبونا.ترحموا اللي جابونا.وساعتها هنسامحكم”.

بسبب كرة القدم.. صلاح عبد الله يتعرض للهجوم

وسبق وأن تعرض صلاح عبدالله لهجوم عنيق بعدما أعلن تشجيعه لنادي الأهلى اليوم اذ يلعب مباراة حماسية ضمن دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، فكتب معلنا تخليه عن كونه زملكاوي اليوم: "اقسمبالله أنا من النهاردة أهلاوي ولو الأهلي كسب هفرح من قلبي فادعولي أفرح”، وبعد إعلانه تعرض صلاح عبد الله لموجة انتقادات لاذعة وسخرية عريمة من متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليخرج صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي برنامج "حضرة المواطن”: “بعا هشجع الأهلي النهاردة وكتير من جماهير الطرفين مش مصدقين لأنهم مش مستعدين للقيام بنفس الشيء”.

أخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، في رمضان الماضي بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وكان قد خرج نبيل الحلفاوي ليدافع بكل قوته عن فيلم «أصحاب ولا اعز»، الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أصحاب ولا أعز، كامل احترامي لكل الآراء، هي الحق الطبيعي للمتلقي الذي ينتهي إليه الأمر، له أن يرحب ويشيد أو يرفض ويستنكر أو حتى يقاطع من وما يشاء".