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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703286/إبراهيم-عيسى-جمال-عبد-الناصر-هو--الزعامة-التي-لا-تموت

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رجل صنع أحداثا هاما في تاريخ مصر، وكان شخص مؤثر في طريق ومستقبل مصر، متابعا: "يبقى جمال عبد الناصر الزعامة التي لا يمكن أن تموت".

جمال عبد الناصر غير شكل مصر ومستقبلها

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بأحداث تأسيسية غيرت في شكل مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يظل اسم جمال عبد الناصر خالدًا في تاريخ مصر نظرًا لما قدمه لهذه الدولة.

وتابع: "بلاش نشتغل إننا نبص في نوايا بعض، لأن التيار السلفي كان يعمل على تلك الفكرة مع الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بالسياسة جعل كل من يتحدث يجب أن يُفتش في نيته وما في قلبه، وهل يتكلم من قلبه أم لا، ويجب الابتعاد عن هذا الأمر".

إبراهيم عيسى: مشهد وداع الملايين لجمال عبد الناصر يؤكد أهمية هذا الرجل

وأردف أن أي نقاش تاريخي يجب أن يبتعد عن الشماتة وتصفية المصالح الشخصية، والحديث بكل حيادية عن تاريخ الشخصية أو الأمر التاريخي الذي يتم التحدث عنه، وترك الأهواء على جانب، "لازم نحترم مشاعر صورة الشخصية التاريخية عند الناس".

وأشار إلى أن مشهد وداع الملايين من المصريين لجمال عبد الناصر بعد وفاته مشهد مهيب يؤكد أهمية هذا الرجل وما قدمه لمصر، وما فعله من أحداث ظلت ثابتة في تاريخ مصر.