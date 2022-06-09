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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703285/إبراهيم-عيسى-ما-يقدمه-منتخب-مصر-عار-على-الكرة

شن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجومًا حادًا على المسؤولين على الكرة في مصر بعد هزيمة المنتخب المصري اليوم بهدفين دون رد أمام المنتخب الإثيوبي، واصفا ما حدث في المباراة بـ "المهزلة"، قائلا إن مصر هُزمت بهدفين مع الشفقة والرأفة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المصريين كانوا ينتقدون المدربين الأجانب بسبب أنهم يلعبون بطرق دفاعية، موضحًا أن الطرق الدفاعية للمدربين الأجانب سترت الكرة المصرية من الفضيحة الحقيقية، "إحنا عار على الكرة، شوفتوا من غير مدرب أجنبي اتكشفنا على حقيقتنا إزاي".

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وتابع أن منظومة الكرة في مصر فاشلة وعشوائية وفاسدة ولا يمكن إصلاحها، وما يحدث في الكرة المصرية سرطان، وإدارة كرة القدم في مصر بها فساد سرطان، كل من يحاول معالجته يمرض هو الآخر.

إبراهيم عيسى: منظومة الكرة في مصر تقوم على المصالح المشتركة

وأردف أن منظومة الكرة في مصر قائمة على المصالح المشتركة، على سبيل المثال تجد رئيس نادي مقدم برنامج رياضي، ووكيل لاعبين يصبح مسؤول في نادي، وهذا أمر غير طبيعي أن يحدث في منظومة كرة في أي مكان في العالم.

وواصل أن "الموضوع في مصر بقا عبارة عن سبوبة ونحتاية، واللي يحاول يحارب الفساد تلاقيه مرة واحدة دخل وسطيهم وياخد حتة من التورتة، ويرتاح بعد ما يطلع السبوبة".

واستطرد أن التعصب الرياضي بين الجماهير أمر يفيد القائمين لأن الانتقادات تبتعد عنهم، وتسير المنظومة مثلما هي، وأي محاولة لتغيير مسار الكرة المصرية ستنفجر، "هما بيظبطوا الدنيا عشان السبوبة تفضل عايشة وجالبة للنقود ومحدش يزعل".

الدورى المصرى فاشل وبتاع شركات

وأشار إلى أن الدوري المصري هو الدوري الوحيد في العالم الذي به أكثر من نصف الفرق عبارة عن شركات وهيئات حكومية، "الدوري المصري دوري فاشل والجميع يجب الاعتراف بذلك، مصر لا تقدم كرة قدم، مصر كانت في يوم من الأيام بها جيل عظيم حصل على كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية".

وأتم أن العالم بالكامل يتطور في كرة القدم ومصر تتأخر، مصر تعيش حالة من التأخر الكبير في كرة القدم، "لازم نبطل نفاق وتطبيل ونشتغل على نفسنا ونطور بدل الكلام الفاضي".