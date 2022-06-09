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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703283/إبراهيم-عيسى-عن-الهزيمة-من-إثيوبيا-إهانة-للكرة-المصرية-وخدش-لكبريائنا

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، قائلا إن المنتخب المصري هُزم بهدفين مع الرأفة والشفقة والعطف من الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن النتيجة ليست فقط هي الأسوأ ولكن الأداء أيضا كان صعبا للغاية وغير مقبول من قبل اللاعبين.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن هزيمة المنتخب أمام إثيوبيا بها خدش لكبرياء مصر خاصة لأن هناك تلامس فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي والأزمة بين الدولتين، مؤكدًا أنها مباراة عادية ورياضة فقط، ولكن هي صورة عن الدولة فإن المنتخب يلعب باسم الدولة بالكامل، وما حدث أمام إثيوبيا يعد إهانة كروية للكرة المصرية.

وتابع أن الرياضة في مصر غائب عنها أشياء كثيرة، وأن تلك المباراة أبعد بكثير عن لقاء كرة قدم فقط، لافتا إلى أن الكرة المصرية تكاد تكون منهارة على مدار 10 سنوات ماضية، "كل اللي بيتقال عننا نفخة كدابة، إحنا مش بنقدم أداء ولا حاجة، ومش بنعمل حاجة غير إننا بننتقد".

إبراهيم عيسى: المصريين والمحللين لا يقدمون شيء سوى الانتقاد

وأردف أن المصريين والمحللين ليس عليهم سوى الانتقادات فقط، موضحا أن المدربين الأجانب كانوا يعرفون حقيقة المنظومة الرياضية في مصر، "إحنا كنا مستورين بالمدربين الأجانب، الناس كانت بتنتقد كيروش وكوبر عشان وصلوا بينا كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية بطريقة دفاعية وبدون كرة ممتعة".

مصر تُهزم من إثيوبيا بهدفين دون رد

وتلقى المنتخب المصري هزيمة موجعة، اليوم الخميس أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في ثاني لقاء للمدير الفني الجديد للفراعنة إيهاب جلال، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الغضب الكبيرة من الجماهير المصرية حول الهزيمة والأداء.